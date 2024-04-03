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الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

المستشار الألماني يزور رومانيا السبت المقبل

شولتز
شولتز
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يقوم المستشار الألماني أولاف شولتز بزيارة إلى رومانيا يوم السبت المقبل الموافق 6 أبريل، يلتقي خلالها رئيس الوزراء الروماني إيون مارسيل تشيولاكو لإجراء محادثة مشتركة.
وصرحت نائبة المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية كريستيان هوفمان بأن المحادثات سوف تتركز على العلاقات الثنائية والسياسة الأوروبية والأمنية بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية فضلا عن القضايا المطروحة على الساحة الدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيشارك شولتز في مائدة مستديرة مع ممثلي قطاع الأعمال.
 

المستشار الألماني رومانيا شولتز