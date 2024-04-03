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الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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تفاصيل ضبط 4 تجار مخدرات بأسوان وسوهاج

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 4 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "أسوان، سوهاج" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة .. تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2,5 مليون جنيه.
   وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (أسوان ، سوهاج) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما على النحو التالى :-     
 ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، وبحوزتهم (50 كيلو جرام لمخدر البانجو - 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – سيارة- دراجة نارية "بدون لوحات").
 ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دارالسلام بسوهاج، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - كمية لمخدر الأفيون – طبنجة وعدد من الطلقات – سلاح أبيض). 
 تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,550 مليون جنيه تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

اسوان سوهاج المواد المخدرة مكافحة المخدرات