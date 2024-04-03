إزالة 495 إعلان مخالف وغير مرخص في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

ومن جانبها أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام الى أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع ٤٩٥ إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر مارس ٢٠٢٤م بواقع ٥٧ علان بمركز ومدينة أولاد صقر و٥ إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر و٤٢ إعلان بمركز ومدينة منياالقمح و٦ إعلانات بمدينة القنايات و١٤ إعلان بمركز ومدينة الحسينية و٢٩ إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية و١٠ إعلانات بمدينة القرين و٥٦ إعلان بمركز ومدينة الزقازيق و ٥٠ إعلان بحى ثانى الزقازيق و١٣ إعلان بحى أول الزقازيق و ٦٥ إعلان بمركز ومدينة أبوكبير و ٤٧ إعلان بمركز ومدينة بلبيس و ١٨ إعلان بمركز و مدينة ههيا و ١٠ إعلانات بمركز و مدينة أبو حماد و٧٣ إعلان بمركز و مدينة فاقوس ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .

شدد المحافظ الشرقية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.