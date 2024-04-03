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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"حدفها بطوبة".. القبض على المتهم في واقعة وفاة رضيعة بمصر القديمة

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم فى واقعة وفاة طفلة عمرها عامين بِطوبه طائشة ألقاها شاب أثناء مشاجرة مع والدته أحد شوارع مصر القديمة .

تلقي قسم شرطة مصر القديمة أخطارا من احد المستشفيات باستقبالها طفلة تبلغ من العمر عامين مصابة بنزيف في المخ، بعد تعرضها لإصابة قوية في الرأس ووفاتها.

وبعمل التحريات وبحسب إفادة والدة الطفلة تبين إن ابنتها كانت تلعب في الشارع عندما وقعت مشاجرة بين شخص ووالدته، وخلال المشاجرة، قام الشخص بإلقاء طوبة على والدته، إلا أن الطوبة اصطدمت برأس الطفلة، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، فارقت الحياة متأثرة بنزيف في المخ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتحرر المحضراللازم بالواقعة.

القبض علي المتهم وفاة طفلة بمصر القديمة