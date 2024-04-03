القبض على المتهمين بقتل فرد أمن إداري لخلافات على لهو الأطفال بالمطرية

ألقت اجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهمين بقتل فرد أمن إداري بسبب خلافات على لهو الأطفال بمنطقة المطرية أثناء خروج من صلاة التراويح.

وتلقى قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بلاغا بسقوط قتيل، بأحد الشوارع في دائرة قسم شرطة المطرية، ونقله إلى أحد المستشفيات.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ وتبين مقتل الشاب “محمد ف ”، ويعمل مشرف أمن بمستشفى المطرية، باستخدام سلاح أبيض على يد 5 أشخاص بينهم مسجل خطر يدعى "الصهيوني" بسبب مشاجرة بين أطفال نجل شقيق المجني عليه، وبين أحد أطفال الجناة.

وتحفّظ رجال المباحث على مقطع فيديو يرصد هجوم المتهمين، وتم إلقاء القبض عليهم، وتحرّر محضرٌ بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.