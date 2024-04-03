السلطات في تايوان: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال لـ9 قتلى وأكثر من 800 مصاب

أعلنت السلطات المحلية في تايوان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الجزيرة، وقت سابق اليوم /الأربعاء/، إلى 9 قتلى وأكثر من 800 مصاب حتى الآن.

وذكرت صحيفة (تايبيه تايمز) التايوانية، أن الزلزال الذي بلغت قوته 2ر7 درجة على مقياس ريختر أسفر حتى الآن عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 821 شخصًا بجروح، وما زال 127 شخصًا محاصرين أو تقطعت بهم السبل.

ووقع الزلزال قبالة ساحل مقاطعة هوالين في شرق تايوان وشعر به الأشخاص في جميع أنحاء تايوان، وأدى الزلزال والانهيارات الأرضية والصخرية الناجمة عنه في أجزاء من طريق سوهوا السريع بالقرب من أنفاق تشونجده وداقينجشوي إلى إتلاف الطرق السريعة؛ ما أدى إلى إغلاقها.

كما تضررت العديد من الطرق في متنزه تاروكو الوطني؛ ما جعل العديد من الأشخاص غير قادرين على مغادرة المتنزه أو التجول فيه، وتعد هذه الهزة الأرضية هي الأعنف التي تضرب ساحل جزيرة تايوان منذ 25 عاما.

