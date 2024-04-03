"خواطر رمضانية".. ندوة بجامعة حلوان

تنظم أسرة طلاب "من أجل مصر المركزية" بجامعة حلوان بالتعاون مع قسم الإعلام بكلية الآداب، ندوة بعنوان "خواطر رمضانية" للداعية الإسلامي مصطفى حسني، وذلك غداً الخميس الموافق 4 أبريل 2024 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمجمع الفنون والثقافة.

وتعقد فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام.

وتأتي أهمية الندوة في إلقاء الضوء على روح شهر رمضان المبارك وتعميق الوازع الديني والأخلاقي لدى الطلاب، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خبرات الداعية مصطفى حسني ومناقشة مختلف القضايا الدينية والاجتماعية المرتبطة بالشهر الكريم.