السبت.. قصور الثقافة تحتفل بـ"ليلة القدر" على مسرح السامر

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية فنية في التاسعة السبت المقبل 6 أبريل، احتفالا بليلة القدر، على مسرح السامر بالعجوزة، يشارك بها شيخ المداحين أحمد الكحلاوي، وينشد باقة من الابتهالات والأناشيد الدينية، إلى جانب عرض فني لفرقة التنورة التراثية، وتقدم مجانا للجمهور.

تقام الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتأتي استكمالا لبرنامج رمضاني حافل قدمته هيئة قصور الثقافة ضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، وتضمن فعاليات تنوعت بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها.

يذكر أن مسرح السامر يشهد حاليًا العرض المسرحي "الدُر المكنون" لفرقة السامر المسرحية، وقدمته قصور الثقافة ضمن احتفالات ليالي رمضان، ويستمر عرضه يوميًا بالمجان حتى الجمعة 5 أبريل، ويحكي قصة ثلاثة من الصحابة، فكرة وإخراج إهداء ياسر صادق، تأليف وأشعار سراج الدين عبد القادر، وألحان محمد عزت، بطولة هاني كمال، ياسر الزنكلوني، جلال عثمان، محمد النبوي، خالد محروس، إيهاب عز العرب، أحمد شعراوي، عبدالله مهنا، عبدالغني السعيد، جنا خليل، محمد عاشور، نجلاء عامر، لمياء العبد، هبة سليمان، همام تمام، إسماعيل شعراوي، خالد عبد الموجود.