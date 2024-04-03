الخلافات تخيم على الاجتماع بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن اجتياح رفح

خيمت الخلافات على الاجتماع الافتراضي بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن العملية العسكرية المزمعة في رفح جنوب قطاع غزة.

وطرحت إسرائيل أفكاراً عن إجلاء المدنيين من المدينة، وتقدر أنه يستغرق 4 أسابيع على الأقل.

في حين اعتبرت الولايات المتحدة أن تقديرات إسرائيل للمدة التي تحتاجها لإجلاء المدنيين من رفح «غير واقعية»، وأكدت خلال الاجتماع أن تنفيذ إجلاء مخطط قد يستغرق ما يصل إلى 4 أشهر؛ لكن إسرائيل رفضت ذلك.

كما أبلغت الولايات المتحدة، إسرائيل بأن الأزمة الإنسانية في غزة التي تزداد تفاقماً، والمستمرة منذ أكثر من 5 أشهر، تحول دون الوثوق في قدرتها على إجلاء المدنيين من رفح بكفاءة ونظام.

وقدمت واشنطن خلال الاجتماع مع إسرائيل خطة بديلة للعملية العسكرية في رفح.