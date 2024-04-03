نيويورك تايمز: إسرائيل تُقر بمسؤوليتها عن مقتل عمال إغاثة في غزة

خلص تحقيق للجيش الإحتلال، إلى أنه المسؤول عن غارة جوية أسفرت عن مقتل عمال إغاثة في قطاع غزة، الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤول عسكري إسرائيلي لم تسمه أن تحقيقًا داخليًا أجراه الجيش أظهر مسؤوليته عن الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل 7 من موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن".

وتوقع المسؤول أن يراجع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، نتائج التحقيق الأولي في الحادث.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "للأسف، وقعت في اليوم الأخير حادثة مأساوية حين قصفت قواتنا أبرياء في قطاع غزة عن غير قصد".

ولم يشر نتنياهو إلى حادثة مقتل عمال الإغاثة بشكل مباشر، لكن مسؤولًا إسرائيليًا مطلعًا على الأمر، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قال إن رئيس الوزراء كان يشير إلى الضربة التي استهدفت مقر منظمة المطبخ المركزي العالمي.

وتقول "نيويورك تايمز" إن الحرب في قطاع غزة أثبتت أنها خطيرة للغاية بالنسبة لعمال الإغاثة، إذ قُتل ما لا يقل عن 196 شخصًا هناك منذ بدء القتال في 7 أكتوبر الماضي وفقًا لإحصائية للأمم المتحدة في 20 مارس الفائت.