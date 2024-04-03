مات بسبب اللعب.. دفن جثة طفل سقط من أعلى منزله بأطفيح

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة طفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات إثر سقوطه من الطابق الثاني في منزله بأطفيح، عقب مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



بسبب اللعب

وكشف التحقيقات أن السبب وراء وفاة الطفل، هو اللعب أعلى سطح منزله المكون من طابقين، وهو ما أكدته إفادة أهلية الطفل.



تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، المقدم عبد الحليم الجيار، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة حول سقوط طفل من علو في الدائرة التابعة للقسم، وتوجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث عثرت على جثة الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، وسط بركة من الدماء.



بسؤال أسرة الطفل، أفادوا إنه سقط أثناء لهوه من الطابق الثاني، دون أن يتهموا أي شخص بالتسبب في الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.