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الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الشناوي يبدأ المشاركة في تدريبات الكرة بشكل تدريجي

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل
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بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ، المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب ‏مختار التتش بالجزيرة.‏

خاض الشناوي فقرة تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل أن يستكمل فقرات برنامج التأهيل الذي يؤديه في الجيم.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي يسير بشكل مميز في برنامج التأهيل، وسوف يجري أشعة جديدة منتصف الشهر الجاري، إلى ‏جانب التنسيق المستمر مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف قبل عدة أسابيع.‏

كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم ‏الإفريقية ‏الماضية.

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