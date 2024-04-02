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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسام حسن يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قدم  حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

أكد حسام حسن أن مصر شهدت طفرة في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و على المستوى الرياضى شهدت العديد من المحافل في مختلف الألعاب وتحديدَا كرة القدم و أخرها الصرح العظيم الموجود في العاصمة الإدارية وهو استاد مصر الذى نال إشادة الجميع وتحديدًا المنتخبات المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الجديدة وهي كرواتيا و نيوزيلندا و تونس.

وتمنى  مزيد من التقدم و التطور والاستقرار للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها الدولة في السنوات الأخيرة.

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