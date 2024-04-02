حسام حسن يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

قدم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة قيامه بأداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

أكد حسام حسن أن مصر شهدت طفرة في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و على المستوى الرياضى شهدت العديد من المحافل في مختلف الألعاب وتحديدَا كرة القدم و أخرها الصرح العظيم الموجود في العاصمة الإدارية وهو استاد مصر الذى نال إشادة الجميع وتحديدًا المنتخبات المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر الجديدة وهي كرواتيا و نيوزيلندا و تونس.

وتمنى مزيد من التقدم و التطور والاستقرار للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها الدولة في السنوات الأخيرة.