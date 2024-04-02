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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نادي المقاولون يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تقدم نادي المقاولون العرب، مجلس إدارة ورياضيين وعاملين بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

ويبدي نادي المقاولون العرب فخره بكل ما تمَّ من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف المجالات منذ تولَّى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة، واستمرار العمل بكل إخلاص لتحقيق التنمية الشاملة في ظل تكاتف ودعم غير محدود من الشعب المصري لقائده لتحقيق الآمال والطموحات والوقوف يدا واحدة في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تواجه الوطن والمتربصين بأمن الوطن واستقراره.

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