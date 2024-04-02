ads
الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الغد: خطاب الرئيس السيسي بعث برسالة طمأنة للمصريين بحجم التغير والرؤية المستقبلية للأجيال المقبلة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد والأمين العام للمجلس المصري للقبائل المصرية، على أهمية خطاب الرئيس السيسي بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث بعث هذا الخطاب برسالة طمأنة للمصريين بشأن مستقبل البلاد ورؤيتها المستقبلية.

وأوضح إسماعيل عبر القناة الأولى المصرية، أن مسار الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية تميز بالإنجازات الكبيرة في جميع القطاعات، مشيراً إلى أنها استهدفت بناء الإنسان المصري وتعزيز مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الإنجازات التي تحققت خلال العقد الماضي تعد ضمانة جديدة أمام الشعب المصري للاستمرار في مسيرة التنمية والبناء، مشيراً إلى أن مراسم تنصيب الرئيس السيسي تمثل بداية لعصر جديد من الإنجازات والتطلعات المستقبلية.

وشدد اسماعيل على أهمية اليوم كنقطة انطلاق جديدة لمصر نحو المزيد من النجاحات وصناعة مجد جديد لكل الأجيال الحالية والمستقبلية.

إسماعيل محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس المصري للقبائل المصرية الرئيس السيسي