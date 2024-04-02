ألــوان| «رخا».. أبو الكاريكاتير المصري

«رخا».. يُعد أول رسام مصري يحترف فن الكاريكاتير فى تاريخ الصحافة المصرية، بعد ريادة الفنانين الاجانب هم الإسباني سانتيس والتركي رفقي والأرميني صاروخان.

ولد محمد عبد المنعم رخا الشهير برخا، فى ٧ من نوفمبر عام ١٩١٠، في سنديون بمحافظة القليوبية، وانتقلت أسرته إلى القاهرة بعد وفاة والده، والتحق بمدرسة باب الشعرية الابتدائية، وكان في هذه العمر المبكرة يقلد رسوم المجلات التي تقع تحت يديه مثل “اللطائف المصورة”، وقرر الالتحاق بمدرسة الفنون الجميلة، إلا أن أسرته رفضت فالتحق بمدرسة الخديوية الثانوية، فرسب فيها ثلاث سنوات بسبب هواية الرسم، ليلتحق بالقسم الحر في مدرسة ليوناردو دافنشي الإيطالية، “.

تمصير الكاريكاتير

يُعد "رخا" أول رسام مصري، يتصدر اسمه أحد أهم المراجع الدولية في فن الكاريكاتير بعنوان (سادة الكاريكاتير) و تخرج في مدرسته الفنية أهم و أشهر الأسماء من مختلف الأجيال مثل عبد السميع وزهدي وطوغان الذين ساهموا في تمصير فن الكاريكاتير وانتشاره.

ظهر رخا بعد ثلاثة من الرواد الأجانب في فن الكاريكاتير ؛ سانتيس الإسباني و كان يرسم في مجلة الكشكول ورفقي التركي وكان يرسم في دار الهلال وصاروخان الأرمني وكان يرسم في روزاليوسف قبل انتقاله للأخبار، وتأثر بهم الفنان الكبير في بداياته من ناحية الأسلوب الفني والخطوط حتي أصبح له شخصيته الفنية المستقلة وأسلوبه الذي لا تخطئه العين بشكل وروح مصرية خالصة وتعبيرات قوية و خطوط رشيقة وواثقة تعرف طريقها لقلب القارئ المصري.

العيب فى الذات الملكية

سُجن رخا عام ١٩٣٣ لمدة ٤ سنوات بتهمة العيب في الذات الملكية فى قضية ملفقة حيث قام أحد عمال الطباعة بكتابة عبارة "يسقط الملك" علي أحد رسومه في مجلة المشهور وعقب خروجه من السجن التحق بروزاليوسف وكتب في المجلة تجربته في السجن.

شخصياته الكاريكاتيرية

من أشهر شخصياته الكاريكاتيرية ابن البلد وبنت البلد ورفيعة هانم والسبع أفندي وغني حرب وسكران باشا طينة وهي شخصيات كاريكاتيرية ذات طابع مصري صميم ظهرت لتعبر عن نبض الشارع المصري و تنتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية في ذلك الوقت.

مسيرته الفنية والصحفية

رسم الفنان الكبير رخا في العديد من الصحف و المجلات مثل مجلة الستار ومجلة الناقد ومجلة أبو الهول ومجلة المسرح والبلاغ الأسبوعي والجيل وروزاليوسف و آخر ساعة وأخبار اليوم التي شارك في تأسيسها عام ١٩٤٤ وغيرها من الصحف و المجلات حتي أصبح أشهر فنان كاريكاتير في مصر و بفضل رخا أصبح الكاريكاتير من الأركان الأساسية في الصحافة المصرية.

أخلص رخا لفن الكاريكاتير وظل يرسم طوال مسيرته الفنية والصحفية وعلي مدي ستين عاماً كانت رسومه هي الأكثر تعبيرا عن نبض الشارع والأكثر تأثيرا من كثير من المقالات و الأعمدة الصحفية.

رئيسا للجمعية المصرية للكاريكاتير

نال الفنان عبد المنعم رخا، في عام ١٩٨١ وسام الجمهورية ، وفي عام ١٩٨٤ ترأس الجمعية المصرية للكاريكاتير التي أنشأها فنان الكاريكاتير الكبير زهدي العدوي.

وكيل نقابة الصحفيين

انتخب رخا عضوًا بمجلس نقابة الصحفيين ١٠ مرات متفرقة، وتولى منصب وكيل النقابة مرة واحدة في دورة عام ١٩٦٥. وحصل رخا على وسام الاستحقاق عام ١٩٧٦، ونال وسام الجمهورية ١٩٨١، وأنشأ وترأس الجمعية المصرية لرسامي الكاريكاتير في يناير عام ١٩٨٤م.

رحيل أبو الكاريكاتير المصري

رحل الساخر الكبير رخا في ١٨ أبريل عام ١٩٨٩م عن عمر يناهز ٧٨، إلا أن أعماله الكاريكاتيرية باقية تصنع البهجة وتشهد على عصور وأحداث وأنظمة وحكومات.