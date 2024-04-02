رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ، واصلاً التهنئة إلى جموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، استكمالاً لمسيرة العطاء من أجل مصر والمصريين...

هذا وجاء نص :

" يشرفنى أن أبعث بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن جميع منتسبي جامعة قناة السويس اسمى آيات التهنئة بمناسبة أدائكم لليمين الدستوري لفترة رئاسية جديدة، استكمالا

لمسيرة العطاء والتنمية والمشروعات القومية العملاقة التى أطلقتموها في فترة وجيزة؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة في ظل جمهورية جديدة تليق بحاضرنا ومستقبل الأجيال القادمة" .

وتابع : "أن الفوز الأكبر والأغلى هو ثقة الشعب المصرى العظيم والتي اتت نتيجة مجهوداتكم في كافة المجالات سواء صحية ... تعليمية ... وعلى المستوى الدولي ... سعياً إلى خلق حياة كريمة لكل مواطن على أرض مصرنا الحبيبه".

وانهى البرقية : "نسأل المولى عز وجل أن يوفق فخامتكم لمواصلة مسيرة الانجازات وترسيخ دعائم الدولة المصرية على الصعيدين الدولي و الإقليمي".