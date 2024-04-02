"وورلد سنترال كيتشن": 3 من عمال الإغاثة الذين لقوا مصرعهم في غزة بريطانيون

أكدت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" أن 3 من أصل 7 عمال إغاثة الذين لقوا مصرعهم جراء غارة إسرائيلية في غزة هم مواطنون بريطانيون.

وذكر ذلك تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل له، دون أن يرد المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أعرب - في وقت سابق - عن حزنه وصدمته الشديدين جراء الحادث وأن بلاده تعمل بشكل عاجل لتأكيد كل التفاصيل، مضيفا أن هناك أسئلة يجب أن تقدم لها إجابات.

كما أكد سوناك ضرورة السماح لعمال الإغاثة بالقيام بعملهم دون عوائق، مضيفا أنهم يقومون بعمل رائع لتخفيف المعاناة التي يعيشها الكثيرون في غزة ويجب الإشادة بهم وأنه من واجب إسرائيل ضمان قدرتهم على الاستمرار في ذلك.

ولقي سبعة عمال إغاثة بينهم بولندي وأسترالية مصرعهم جراء استهداف سيارتين تابعتين لمنظمة "وورلد سنتر كيتشن" الإغاثية (المطبخ المركزي العالمي) بعد تخزين مواد إغاثية وصلت إلى غزة في مخزن تابع للمنظمة.

وتقول المنظمة إن تحركات السيارتين اللتان كانتا تحملان شعار المنظمة تمت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.