محمد أبو جبل ومصطفى شوبير.. ضيوف حلقة الليلة في برنامج "رامز جاب من الآخر"

يحل كل من لاعبي كرة القدم محمد أبو جبل ومصطفى شوبير ضيوفًا، في حلقة الليلة من برنامج "رامز جاب من الآخر" المذاع على شاشة قناة MBC مصر، عقب آذان المغرب مباشرة.

يستضيف رامز جلال عددًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام والرياضة، خلال برنامجه التليفزيوني أبرزهم: أيتن عامر، انتصار، ميرهان حسين، محمد أنور، كزبرة، عبد الله السعيد، حمادة هلال، أحمد فهمي، أحمد السقا، علي البليهي، باكيلا الكيك، فراس البريكان، مي عمر، محمود كهربا، بدرة، سمية الخشاب، جوهرة، أحمد حسام ميدو، أوس أوس، محمد شاهين، نجلاء بدر، حمو بيكا، باسم سمرة، محمد ثروت، محمد لطفي، أحمد عيد، إمام عاشور.

وبجانبه، حلت في حلقة أمس من برنامج "رامز جاب من الآخر" كل من آية سماحة وهاجر السراج، وشهدت الحلقة العديد من المفارقات والمقالب التي نفذها رامز جلال، بعد خداعهم بأنه ترك المقالب ويقدم برنامج حواري.