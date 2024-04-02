قطر تدين مقتل عاملين بمجال الإغاثة في قطاع غزة خلال غارة إسرائيلية

أدانت قطر، بشدة، اليوم الثلاثاء، الغارة الإسرائيلية التي أدت مقتل عدد من العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غزة، مؤكدة أنها "جريمة صادمة ومخالفة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، رفض دولة قطر التام استخدام الغذاء سلاحًا ضد المدنيين في الحرب على غزة، كما تشدّد على ضرورة وصول المساعدات إلى مناطق القطاع كافة، دون عوائق.

وتجدد الوزارة التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، فضلًا عن ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في كافة الجرائم المرتكبة جراء هذه الحرب المروّعة.