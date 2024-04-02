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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم هند سامي لحصولها علي درجة الدكتوراه

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، الدكتورة هند سامي محمد عوض وذلك لحصولها علي درجة الدكتوراه في الآداب علم الاجتماع بعنوان " الصناعات الصغيرة ودورها في تمكين المرأة السيناوية دراسة ميدانية في جنوب سيناء، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

من جانبها قدمت الدكتورة هند الشكر والتقدير والامتنان لمحافظ جنوب سيناء لحرصه الدائم علي تكريم جميع المتميزين والمتفوقين في المجالات المختلفة سواء كانت علمية او دراسية او رياضية او في مجال الفن.


حضر التكريم الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح.

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الدكتورة هند سامي اللواء الدكتور خالد فودة - محافظ جنوب سيناء - شرم الشيخ