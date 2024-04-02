ads
الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

القوات الجوية خلال
القوات الجوية خلال إسقاط المساعدات الإغاثية لسكان غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت القوات الجوية المصرية على مدار أيام الحادى والثلاثين من مارس والأول والثانى من إبريل الجاري مهامها الإنسانية فى إسقاط أطنان من المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق بشمال قطاع غزة الذين يواجهون واقعاً كارثياً نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية.

حيث استمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة فى تنفيذ طلعاتها اليومية من مصر والأردن لإنزال المساعدات الانسانية إلى سكان شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهونها فى ظل العراقيل والصعوبات التى تحول دون إنتظام دخول المساعدات بصورة كافية لأهالى القطاع.

يأتي ذلك تزامناً مع جهود الدولة المصرية على المسارين السياسى والإنسانى بالتعاون مع مختلف الأطراف والقوى الإقليمية والدولية لدعم جهود التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات العاجلة إلى داخل قطاع غزة.

القوات الجوية المصرية الشعب الفلسطيني الطائرات المصرية المساعدات الإغاثية قطاع غزة