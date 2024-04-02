محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة

هنأ اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ولايته الرئاسية الجديدة وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، داعياً الله عز وجل أن يوفقه، ويكلل جهوده لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها، وتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته والوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة .

وقدم محافظ قنا، بالأصالة عن مواطني محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، معربا عن اعتزازه وتقديره لما يبذله من جهود حثيثة وانجازات حقيقية على أرض الواقع فى كافة القطاعات.

وأشار الداودى، إلى أن المشروعات التى تحققت في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد إنجازًا غير مسبوقًا لصالح المواطن المصري، وقد حظيت محافظة قنا خلال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» التى استهدفت تنفيذ 1683 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية، بتكلفة مالية تتخطى 40 مليار جنيه، والتى جرى تنفيذها في 5 مراكز، بعدد 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.