إبراهيم السمان: أحمد العوضى فنان له قاعدة جماهيرية مرعبة

كشف الفنان إبراهيم السمان عن تفاصيل دور "محسن" صديق عرب السوركى والذى يقوم به الفنان أحمد العوضى فى مسلسل "حق عرب".

وقال السمان: جاء دور "محسن" بمسلسل "حق عرب" والذى رشحنى له المؤلف محمود حمدان للشخصية حيث تحدثنا عن الشخصية وقام بشرح أبعاد الشخصية وتفاصيلها و كنت سعيد جدا لأن شخصية "محسن" لايت كوميدى وفكرة تقديم شخصية لايت كوميدى للمشاهد وهى شخصية ابن البلد والذى يقف بجانب صديقه دائما .

وأضاف : هذه حالة جميلة تخلق بينى وبين الجمهور حالة من الود والمحبة ، فأى ممثل شخصية محسن تكون جيدة بالنسبة له لأنها تخلق حالة من الحب ، وخاصة أن الشخصية بجانب البطل أحمد العوضى وهو فنان كبير له قاعدة جماهيرية كبيرة وعظيمة مما يساعد ظهور دورى بشكل جيد جدا وبالطبع مع مخرج محترف مثل اسماعيل فاروق

تابع " السمان " فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز: جاء نجاح المسلسل مفاجأة سارة، فالتوفيق والنجاح من الله سبحانه وتعالى ، فالجميع عمل باجتهاد وجميع من شارك بالمسلسل قاموا بدورهم كامل ، اخراج تمثيل تصوير الجميع قاموا بدورهم كامل ، فالحمدلله الذى كلل جهودنا بالنجاح

واشار الى ان كواليسى مع الفنان أحمد العوضى جيدة جدا فهو فنان لديه قاعدة جماهيرية مرعبة وفنان يهتم بعمله جيدا وبعمل كل من حوله ، وهو فنان يخلق حالة من الواقعية ، يدعم جميل الأدوار ويعطى كل دور حقه مما ساعد على نجاح المسلسل بشكل جماهيرى كبير

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.