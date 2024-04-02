6 أبريل.. عقد الدورة الثامنة للبرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية بجامعة قناة السويس

أعلن مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، اعتزامه عقد الدورة الثامنة من البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية، وفقاً للقرار الوزاري رقم 293، بتاريخ 27 يناير 2021 والصادر من المجلس الأعلى للجامعات، بشأن إجراءات وشروط الترشح للقيادات الأكاديمية الجامعية، والذي تضمن في البند رقم 5 حضور المرشح البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية بالجامعة.

وبناء على قرار مجلس جامعة قناة السويس رقم 410، بتاريخ 24 فبراير 2021، بالموافقة على تنفيذ البرنامج التدريبي بمقر مركز تنمية الموارد البشرية لمدة 3 أيام مكثفة، بواقع 24 ساعة تدريبية.

وقرر توفير الحجز وتسديد الرسوم بمقر مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، مع ضرورة إطلاع المرشح على ضوابط وقواعد الالتحاق بالبرنامج التدريبي، والتي تتضمن حضور المشارك لفعاليات البرنامج بنسبة 100%، واجتيازه متطلبات تقييم البرنامج، علماً بأن موعد انعقاد الدورة من 6 إلى 8 إبريل 2024 بدءًا من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الرابعة عصراً، بمقر مركز تنمية الموارد البشرية بإشراف الدكتور عبد الرحيم أحمد علي المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية.