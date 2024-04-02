السفير السعودي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

هنأ السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

وقال السفير السعودي "أتقدم بأسمى آيات التهاني لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري الشقيق، بمناسبة أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مع أطيب الأمنيات للشقيقة مصر بمواصلة مسيرة البناء والنماء في ظل أمنها واستقرارها وازدهارها.

وتابع "ويشرفني ان أشيد بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومواصلة البلدين تعزيزها وتنميتها في خدمة المصالح المشتركة، وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين."