تأجيل محاكمة متهم في "أحداث مجلس الوزراء" لـ19 مايو

قررت الدائرة الأولي إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء، لجلسة 19 مايو المقبل للمرافعة.

وجاء في أمر الإحالة للمتهم وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.