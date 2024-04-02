ads
الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المفوضية الأوروبية تنعي ضحايا منظمة المطبخ المركزي العالمي في غزة

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نعت المفوضية الأوروبية عائلات وأصدقاء العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الذين فقدوا حياتهم في غزة.
وذكرت المفوضية -في تغريدة على منصة (إكس) اليوم الثلاثاء- أنه يجب دائمًا حماية العاملين في مجال المساعدات الإنسانية، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، وطالبت بإجراء تحقيق شامل في هذه المأساة.
وناشدت مديرة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين بعمال الإغاثة في المنظمة من الذين فقدوا حياتهم في غزة.
وقالت فون دير لاين إن منظمة "المطبخ المركزي العالمي" شريكًا حاسمًا في تخفيف معاناة سكان غزة، بما في ذلك عن طريق توصيل الغذاء عبر الممر البحري.
وأعلنت منظمة (المطبخ المركزي العالمي) أن مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين 7 من موظفيها الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة أمس الاثنين.
 

المفوضية الأوروبية المطبخ المركزي العالمي غزة