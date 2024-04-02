وزير الدفاع الألماني يقر إصلاحا هيكليا للقوات المسلحة

قرر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إجراء إصلاح هيكلي جديد للقوات المسلحة الألمانية، بهدف أن يكون الجيش جاهزًا للحرب ويسترشد بالمبادئ التوجيهية لقدرة النمو وخفة الحركة، فضلًا عن الرقمنة والانفتاح على الابتكار.

وأفادت وزارة الدفاع الألمانية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - بأن الوزير سيعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل سيتم خلاله إعلان تطبيق إصلاح هيكلي للقوات المسلحة.

وأوضح البيان أنه على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا والتهديد المتزايد بالحرب بالنسبة لألمانيا، فهيكلة الجيش الألماني تعكس متطلبات الدفاع الوطني ودفاع التحالف المعاصر.