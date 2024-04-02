رغم تراجع الطلب.. 10 جنيهات زيادة في سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

استمر التذبذب في مستويات الذهب بمصر مما يظهر تجاهل السعر للارتفاعات التاريخية التي تسجلها سعر الأونصة العالمية، يأتي هذا في ظل عدم وضوح اتجاه في الأسواق حالياً وسط ترقب الأسواق للتطورات الحالية في الاقتصاد المصري.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الثلاثاء، عند المستوى 3090 جنيه للجرام ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3100 جنيه للجرام، ويأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بمقدار 30 جنيه فقد أغلق جلسة الأمس عند 3080 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند المستوى 3110 جنيه للجرام.

وضعف الطلب على الذهب موسميًا خلال شهر رمضان ساهم بشكل كبير في حركة التذبذب الحالي في السعر، خاصة في ظل ترقب الأسواق للتغيرات الحالية في الاقتصاد المصري بعد عدد من الإجراءات الهامة التي شهدها طوال شهر مارس.

قد يبدأ سوق الذهب في التفاعل مع الأحداث الحالية مع انتهاء شهر رمضان خاصة في ظل ضغط إيجابي كبير على الأسعار ناتج عن ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن الفيصل يظل هو سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية والذي ظل يشهد استقرار حالياً عند متوسط 47.25 جنيه لكل دولار.

وأظهر الاقتصاد المصري تباطؤ خلال الربع الثاني من العام المالي 2023 – 2024 ليتراجع إلى 2.3% بعد أن كان بنسبة 2.63% في الربع الأول، وخلال نفس الربع من العام المالي السابق كان الاقتصاد المصري يشهد نمو بنسبة 3.9%.

بينما ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 3.51 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 ليصل إجمالي الدين الخارجي إلى 168.034 مليار دولار بنهاية عام 2023. بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نمو بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري على أن يتزايد في العام المالي القادم إلى 4.5%.

أشار صندوق النقد الدولي أيضاً أن مصر يمكنها الحصول على 4.14 مليار دولار خلال عام 2024 في حال إتمام مراجعات الصندوق خلال العام الحالي لبرنامج الإقراض، حيث سيتم استلام شريحة بقيمة 820 مليون دولار خلال أيام بعد أن تخطت مصر المراجعتين الأولى والثانية التي تم اجراءهما الأسبوع الماضي. بينما ستتم المراجعة الثالثة للصندوق بعد 3 أشهر من الآن وعند تخطيها تحصل مصر على 820 مليون دولار أخرى.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفعت سعر أونصة الذهب العالمي للجلسة السادسة على التوالي لتسجل أعلى مستوى تاريخي جديد خلال تداولات اليوم الثلاثاء بدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية، وذلك على الرغم من تسجيل الدولار أعلى مستوياته منذ 6 أسابيع وارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية.

ويستمر سعر الذهب المحلي في التذبذب منذ بداية الأسبوع دون تحديد اتجاه محدد ليتجاهل التطورات الإيجابية في سعر أونصة الذهب العالمي، يرجع هذا إلى ترقب الأسواق للتطورات الحالية في الاقتصاد المصري وانتظار انتهاء شهر رمضان الذي يتميز بطلب موسمي ضعيف على الذهب نسبياً.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي مستوى تاريخي جديد عند 2266 دولار للأونصة، وذلك بعد أن تراجع السعر يوم أمس ليعيد اختبار المستوى 2230 دولار للأونصة الذي اخترقه الأسبوع الماضي، وحاليا يحاول الذهب تجميع الزخم الصاعد الكافي لاختراق خط المقاومة للقناة السعرية الصاعدة حول المستوى 2265 دولار للأونصة.

واختراق هذا المستوى يفتح الطريق إلى المستوى 2300 دولار للأونصة وذلك على الرغم من التشبع في الشراء الذي يظهر على مؤشرات الزخم الفنية.

السعر في مصر

ويستمر التذبذب في سعر الذهب المحلي حول المستوى 3100 جنيه للجرام عيار 21، وسط عدم وضوح للاتجاه حالياً خاصة مع عودة سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى الاستقرار من جديد.

استكمال صعود الذهب خلال الفترة القادمة يتطلب الاستقرار فوق المستوى 3100 جنيه للجرام ثم اختراق المستوى 3150 جنيه للجرام، ولكن الذهب يبحث عن دعم كافي لإمكانية تحقيق هذا سواء من حدوث ارتفاع في سعر الصرف أو من الارتفاع الحالي في سعر الأونصة العالمية.