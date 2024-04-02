طوارئ بـ" بيطري البحيرة" استعدادا لعيد الفطر المبارك

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لإستقبال عيد الفطر المبارك والتواجد المستمر لكافة القيادات لحل اي مشكلة تطرأ والاستجابة الفورية وتلبية كافة إحتياجات ومتطلبات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم، مدير المديرية، اتخاذ عدة إجراءات استعدادا لعيد الفطر المبارك منها، استمرار تواجد فريق غرفة العمليات بالمديرية طوال أيام عيد الفطر المبارك لتلقي اي شكوى او بلاغات عن اي حالة اشتباه بأمراض وبائية او معدية او مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق وذلك للعمل على اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حسب كل حالة علما بأنه يوجد بالإدارات البيطرية بالمراكز نوباتيجيات تعمل على مدار اليوم وعلى اتصال وتنسيق دائم بغرفه عمليات المديرية.

وأكد مدير المديرية، استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة يومياً وتواجد جميع أطباء المجازر طوال أيام العيد، التأكد من صلاحية الأختام بالمجازر والعمل علي اصلاح اي أعطال بها فورا بلجنة حسب التعليمات مع التأكد من توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل وتعويض ما يستهلك من مخازن المديرية، قيام مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر بالاشتراك مع الأجهزة المختصة (التموين - مباحث التموين - الشرطة) في مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، التنبيه على مديري الإدارات البيطرية كل بدائرة مركزه بالإشراف على جميع الأعمال بصفة شخصية.

وأعلن قيام لجان تفتيش ومتابعة مشتركة بالمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توفر كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، تكثيف الحملات التفتيشية المركزية التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المختصة مع متابعة كافة الأعمال الأخرى.