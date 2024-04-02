نقيب التمريض تهنئ الرئيس بالولاية الثالثة لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح

هنأت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة أداء اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس النواب، وذلك بعد فوزه بولاية مصر للمرة الثالثة، متمنيه له دوام التوفيق لرفعة مصر وشعبها العظيم.

وأشارت إلى أهمية الولاية الثالثة لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح لبناء الجمهورية الجديدة ودعم استقرار الدولة، والتى ستشهد حصد المزيد من الإنجازات التى حققتها الدولة على مدار العشر سنوات الماضية.

وأكدت نقيب التمريض، أن المنظومة الصحية شهدت طفرة كبرى خلال السنوات الاخيرة حيث استطاعت المنشأت الصحية أن تقدم خدمات طبية بأعلى درجة من الجودة والكفاءة بالإضافة إلى حرص القيادة السياسية على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة البنية التحتية وتكثيف البرامج التدريبية للأطقم الطبية، والعمل على تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة.

وأفادت بإن إنجازات الدولة لم تتوقف على مجال الصحة وانما امتدت لتشمل كافة القطاعات وعلى رأسها التعليم والنقل والمواصلات والقضاء على العشوائيات وغيرها.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، دعم كافة أطقم التمريض لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة مسيرة التنمية والبناء فى الجمهورية الجديدة، وتقديم الغالي والنفيس لخدمة المريض المصرى وتطوير المنظومة الصحية فى كافة محافظات الجمهورية والوصول بها لمستويات عالمية على غرار منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد والتى أحدثت ثورة فى المنظومة الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.