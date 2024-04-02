بالفيديو.. السيسي يرفع العلم على أطول ساري في العالم بالعاصمة الإدارية

رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، العلم المصري على أطول ساري علم في العالم بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة، بصحبة عدد من الأطفال، وذلك عقب وضعه إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري، بعد أدائه اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، أمام مجلس النواب، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحسبما عرضت فضائية "تن" في مقطع فيديو لها، اليوم الثلاثاء.

وأثناء ذلك أطلقت المدفعية طلقات احتفالية، وقدمت الطائرات العسكرية عرضا زين السماء بألوان العلم المصري، فيما عزفت قوات حرس الشرف، النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وسلام الشهيد عقب أداء اليمين الدستوري، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة احتفالًا بتنصيب الرئيس السيسي، رئيسًا لجمهورية مصر العربية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، القسم الدستوري أمام مجلس النواب، وكان نصه كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قد تلى الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ بعدها الإجراءات الكاملة لتنصيب الرئيس، وسط حضور من الحكومة و كبار رجال الدولة.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أدى اليمين الدستورية عن فترة الولاية الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في عام2014، بينما أدى اليمين الدستورية، في فترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب 2018.