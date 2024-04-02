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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اليوم.. الأهلي يواجه الزمالك فى الجولة الأولي لنهائى دورى سيدات الطائرة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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يلتقي  فريق  سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره الأهلى فى الحادية عشرة مساء اليوم، الثلاثاء، فى الجولة الأولي  لنهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية للنهائى بعد غد الخميس  على نفس الصالة، حيث يحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

بينما يتنافس على البرونزية سموحة مع سبورتنج فى التاسعة مساءً.

من جانبه أكد حسن عابد، المديرالتنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر استقر  على حضور 2000 مشجع فى نهائي دورى الرجال والسيدات للموسم المحلى.

بينما يقام نهائي الرجال أيام 3 و5 و7 أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى أيضا.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة

 ومثلهما الأهلى والزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمال، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة  فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى على مدار يومي الجمعة والسبت بينما فاز الأهلى على سبورتنج.

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