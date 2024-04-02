رئيس الوطنية للإعلام يهنئ السيسي بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والعاملين بها، بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية، سائلا الله (عز وجل) أن يوفق سيادته ويسدد خطاه على طريق الخير والبناء والتنمية، وأن يستكمل بقيادته الحكيمة المخلصة مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة عصرية حديثة ديمقراطية، مؤكدًا أن الإنجازات والمشروعات القومية الكبيرة التى تحققت تكشف عن الوعي الكامل للشعب المصري خلال هذه الفترة وكانت الدافع لتجديد الثقة في الرئيس لولاية جديدة.

وأكد زين تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تنفيذ رؤيته وبرنامجه داخليا وخارجيا لتحقيق المزيد من الإنجازات فى مسارات التنمية المستدامة بالتعليم والصحة والصناعة والزراعة وبرامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن والأمان لمصر وشعبها، وفى سياسته الخارجية المتوازنة مع كافة دول العالم والسعي الدائم لتحقيق السلام .

كما تقدم بالتهنئة أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه بالإجماع بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام ٢٠٢٤م بعنوان "بطل السلام"، متمنيًن لسيادته المزيد من التوفيق فى خدمة وطننا العزيز وقضايا السلام الإنساني والعالمي.