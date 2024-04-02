رئيس النواب يدعو السيسي بمواصلة العمل دون الالتفات لأصوات الجهل والتشكيك

رحب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أدائه اليمين الدستورية، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح جبالي، خلال كلمته أن مصر تمر بمرحلة فارقة في عمر الوطن كثرت التحديات ، مشيرا إلى أن السباق الرئاسي جعل الشعب المصري يستحضر مواقفكم القوية واصطف أمام صناديق الاقتراع، مؤكدًا حجم المسؤولية واختارك وجدد الثقة.

وتابع رئيس مجلس النواب، أن الرئيس السيسي نجح في تحقيق تغيرات ملموسة وسعي نحو تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية ومساندة المرأة والشباب والتركيز على الإصلاح الاقتصادي في ظل كافة التحديات، لتقديم كل سبل الدعم للشعب المصري البسيط.

واستطرد قائلًا:"رغم تصاعد وتيرة الاحداث استطعت الحفاظ لمصر على أمنها واستقرار وبعثت رسالة للعالم كله بأن مصر قوية ومستقرة".

وأشار رئيس النواب، إلى أن نواب البرلمان بغرفتيه كانوا في الصفوف الأولى لدعم مواقف الرئيس السيسي لحماية الوطن وتحقيق مصالحه العليا.

وأكد أنه كان للرئيس السيسي دور فاعل في الأحداث المترامية ودعم غزة لدولة فلسطين الشقيقة وتخفيف معاناة شعبها، فضلا عن فتح منافذنا الجنوبية للسماح بأشقائنا، بالإضافة إلى مساعدة الشعب الليبي الشقيق جاء الإعصار الذي تسبب في الكثير من معاناته.

وقال المستشار حنفي جبالي، إن الرئيس السيسي حصل على جائزة بطل السلام من برلمان البحر الأحمر المتوسط .

ودعا الرئيس السيسي بمواصلة العمل دون الالتفات لأصوات الجهل والتشكيك، مشيرًا إلى معاهدة مجلس النواب للرئيس على الدعم ومواصلة تحقيق وأمال وطموحات الشعب المصري.