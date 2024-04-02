ads
الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة سيدتين للجنح في سرقة مشغولات ذهبية بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت جهات التحقيق بالقاهرة اليوم الثلاثاء، إحالة سيدتين للجنح بتهمة سرقة مشغولات ذهبية، بأسلوب المغافلة بمنطقة الأميرية.

وكان قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من ربة منزل يفيد سرقتها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إليهم وبأعداد الأكمنة ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي  سيدتين لإحداهما معلومات جنائية مقيمتين وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر" من متحصلات وقائع السرقة التي ارتكبانها.

واعترفت المتهمتان بسرقة المشغولات عن طريق مغافلة السيدات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية الاميرية جهات التحقيق مجهولة المصدر