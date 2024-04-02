إحالة سيدتين للجنح في سرقة مشغولات ذهبية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة اليوم الثلاثاء، إحالة سيدتين للجنح بتهمة سرقة مشغولات ذهبية، بأسلوب المغافلة بمنطقة الأميرية.

وكان قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من ربة منزل يفيد سرقتها وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إليهم وبأعداد الأكمنة ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي سيدتين لإحداهما معلومات جنائية مقيمتين وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر" من متحصلات وقائع السرقة التي ارتكبانها.

واعترفت المتهمتان بسرقة المشغولات عن طريق مغافلة السيدات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.