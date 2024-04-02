بالفيديو.. مجلس النواب يفتتح جلسة تنصيب السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات لافتتاح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أولى جلسات مجلس النواب، عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لأداء اليمين الدستورية.

وتلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الرسالة الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليبدأ بعدها الإجراءات الكاملة لتنصيب الرئيس، وسط حضور من الحكومة وكبار رجال الدولة.

ووقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتلو القسم الدستوري أمام مجلس النواب، ويكون نصه كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

وتطلق المدفعية عقب أداء اليمين الدستوري 21 طلقة، احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية جديدة للبلاد.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أدى اليمين الدستورية عن فترة الولاية الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في عام 2014، بينما أدي اليمين الدستورية، في فترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب 2018.