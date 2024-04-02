بالفيديو.. عزف النشيد الوطني عقب وصول الرئيس للعاصمة الإدارية لأداء اليمين الدستورية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لأداء اليمين الدستورية، وذلك بحضور كل من شيخ الأزهر والبابا تواضروس والحكومة المصرية، وذلك بحسبما عرضت فضائية “إكسترا نيوز وصدى البلد” في مقطع فيديو لها اليوم الثلاثاء.

رئيس مجلس النواب يستقبل الرئيس السيسي

وعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية والموسيقى العسكرية عقب وصول الرئيس السيسي لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، قبل أداء اليمين الدستورية لتوليه فترة رئاسية جديدة.

السلام الجمهوري

ومن المقرر أن يفتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أولى جلساته البرلمانية، بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، اليوم في تمام الساعة 11 صباحًا.

ويقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتلو القسم الدستوري أمام مجلس النواب، ويكون نصه كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

وتطلق المدفعية عقب أداء اليمين الدستوري 21 طلقة، احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية جديدة للبلاد.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أدى اليمين الدستورية عن فترة الولاية الأولي أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في عام2014، بينما أدى اليمين الدستورية، في فترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب 2018.