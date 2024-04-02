بالفيديو.. وزير الثقافة الأسبق يوضح إنجازات الرئيس السيسي في حماية الحدود المصرية

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن هناك عدة محاور في إنجازات الرئيس السيسي تبدأ من القضاء على الإرهاب من خلال التطهير سيناء من البؤر والعناصر الإجرامية، مرورا بمحور التنمية ببناء شبكة بنية أساسية للخروج من الوادي إلى الصحراء عبر بناء 12 مدينة في الصحاري وصولا إلى المشروعات القومية وتدشين العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال "النمنم" في خلال الفيلم التسجيلي: «10 سنوات من الإنجازات حكاية قائد ومسيرة وطن»، بالتغطية الخاصة لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر بولاية جديدة، على قناة صدى البلد، إن هناك مشروعات حياة كريمة والإسكان ومشروعات الطرق التي ربطت القرى بالمدن والقضاء على فكرة اللامركزية، مشيدا بالتطور الهائل في محافظات الصعيد وخاصة مشروع التأمين الصحي الشامل.

وتابع: ملف الإرهاب لم يغلق وتأمين حدود الدولة من الملفات المهمة الفترة المقبلة، والخطر في غزة لم ينتهِ بعد، وخبرتنا بجولات مصر في إنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي عادة كانت بتعقب كل جولة أنشطة لمجموعات متطرفة تزعم الحديث باسم القدس وتخرب في البلاد والمجتمعات.

وأردف، وزير الثقافة الأسبق: "علينا توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أكثر من ذلك مستقبلا، ولدينا مشكلة اقتصادية حلها الجذري زيادة الإنتاج لتقليل الفاتورة الاستيرادية ورفع فاتورة التصدير".