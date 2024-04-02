وكيل "صحة" مطروح: تنظيم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الحلازين

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة بمطروح، الدكتور مبروك سالم، اليوم الثلاثاء، أن المديرية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية الحلازين التابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح، وذلك يومي الأربعاء والخميس 3 و4 أبريل الجاري؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمقيمين في القرية والتجمعات والنجوع التابعة لها.

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف أن القافلة الطبية تتضمن الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة، وكذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

القوافل تشمل تخصصات متنوعة وتثقيف صحي

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من اجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام، لافتا إلى أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وكيل صحة مطروح: القوافل الطبية توفر الرعاية الصحية للمواطنين

وأشار سالم إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.