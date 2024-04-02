إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية بالمرج

قررت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، إحالة مسجل خطر، للجنايات لاتهامه بحيازة أسلحة نارية، بمنطقة المرج بغرض التشاجر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام مسجل خطر بحيازة أسلحة نارية. وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط س.ا مسجل خطر له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المرج، وبتفتيشه عثر على كمية من الأسلحة النارية، وتبين بحوزته على 14 فرد خرطوش – 3 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، واعترف بحيازة المضبوطات بهدف التشاجر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.