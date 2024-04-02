ads
الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة حيازة أسلحة نارية بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، إحالة مسجل خطر، للجنايات لاتهامه بحيازة أسلحة نارية، بمنطقة المرج بغرض التشاجر.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام مسجل خطر بحيازة أسلحة نارية. وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط س.ا مسجل خطر  له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المرج، وبتفتيشه عثر على كمية من الأسلحة النارية، وتبين بحوزته على 14 فرد خرطوش – 3 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، واعترف بحيازة المضبوطات بهدف التشاجر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اسلحة نارية الاجهزة الامن الأجهزة الأمنية حيازة أسلحة