حق عرب الحلقة 22.. سلوى عثمان تمنع أحمد العوضي من تعاطى المخدرات

شهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل حق عرب تصاعدا كبيرا حيث سمعت سلوى عثمان وتجسد دور والدة عرب السويركى النجم أحمد العوضى وهو يكشف لصديقه أنه مضروب بالمخدرات وأن تامر شلتوت ومازن قاما بحقنه بالهيروين أثناء اختطافه وعندما سمعت سلوى عثمان ذلك قررت أن تساند ابنها عرب وتمنعه من التعاطى.

على صعيد آخر شهدت الحلقة اتفاق تامر شلتوت مع صديقة مازن على الإطاحة بعرب السويركي من الأرض التي حصل على حيازتها من والد مازن بطريقة غير شرعية.

وقام تامر شلتوت ومازن بعمل أوراق تثبت أن الأرض تم بيعها قبل وفاة صاحبها بشهر، بذلك يكون الرجل الذي قام عرب السويركي باستقدامه على أنه نجل صاحب الأرض لا يحق له الحصول على الأرض.

وعلم تامر شلتوت ومازن أن الرجل العربي يقوم باحتضان عرب السويركي في فيلته.

من ناحية أخرى زارت حنان الغرباوى الفنانة دينا فؤاد عرب ووجدت انغام ابنة عبد ربه تجلس بجواره فاشتعلت نار الغيرة بداخلها وثارت على أنغام وعرب مما دفع عرب بالرد عليها قائلا “نورتى يا حنان” فاضطرت للانسحاب فى قمة غضبها.



حق عرب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق