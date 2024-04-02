بالصور.. الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على أحد ضحايا السيارة الطائشة في بورسعيد

شيع الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، جنازة أحد ضحايا حادث السيارة الطائشة التي صدمت سيدة و3 طلاب لقوا مصرعهم جميعا.

واختلطت مشاعر الحزن الشديد مع الدموع بين المشيعين الذين تواجدوا بأعداد كبيرة داخل المسجد والشوارع المحيطة به في مشهد مهيب.

ونعت جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور أيمن ابراهيم، 3 طلاب بالمستوى الثالث شعبة علوم بكلية التربية، وذلك لوفاتهم إثر حادث السيارة الطائشة أمام كلية العلوم.

ولقيت سيدة و3 طلاب بكلية التربية جامعة بورسعيد، مصرعهم اليوم، إثر حادث اصطدام سيارة طائشة بهم وهم: رضا السيد البدوى 50 عامًا، وعمر شريف أحمد 22 عامًا، ومحمد خميس، ومحمد عبد الله الشامي، ووضعت الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة والتي صرحت بالدفن.

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