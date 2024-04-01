تكريم جمعية اللاعبين المحترفين لرموز الكرة المصرية.. صور

كُرِم رموز الكرة خلال الاحتفال السنوي الذي أقامته جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدى عبد الغني وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة الاتحاد.

وكرم الدكتور أشرف صبحي ومجدي عبد الغنى عدد من رموز الكرة المصرية تقديراً لمساهماتهم المتميزة في تاريخ الرياضة المصرية؛ من بينهم الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك واستلم التكريم نيابة عنه حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، تكريم المرحوم حسني العقبي وتسلمه احمد حسني العقبي، وتكريم الكابتن مدحت شلبي، والمحاسب طارق السعيد رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، والكابتن ربيع ياسين، والكابتن هشام يكن.

تكريم جمعية اللاعبين المحترفين لرموز الكرة المصرية

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