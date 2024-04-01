تحرير 7 محاضر خلال حملة رقابية تموينية على المخابز بمدينة الشهداء

شدد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، على استمرار الرقابة على المخابز والأسواق، للتأكد من مطابقة رغيف الخبز والسلع، والمنتجات الغذائية لمواصفات، ومعايير الصحة، والسلامة العامة.

حيث قامت منال عبده نائب رئيس المدينة اليوم بالخروج على رأس حملة رقابية على المخابز بقريتي نادر ومنشأة السادات، يرافقة عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية ومفتش المتابعة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، ومدير مكتب التموين بزاوية الناعورة.

وأسفرت الحملة عن تحرير سبعة محاضر منها محضرين نقص وزن، ومحضرين خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم إعلان عن موعد التشغيل، ومحضر عدم إعطاء بون للمواطن، ومحضر عدم نظافة.