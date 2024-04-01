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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

194 مليون دولار حصيلة "Godzilla x Kong" في 3 أيام

Godzilla x Kong
Godzilla x Kong
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تصدر فيلم الفانتازيا والخيال العلمي “Godzilla x Kong: The New Empire” إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 194 مليون دولار، جمع منها 80 مليونا في شباك التذاكر الأمريكي و114 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع بوكس أوفيس موجو.

في إطار من الحركة والخيال العلمي، يجتمع مجددًا كونج وجودزيلا، خلال فصل جديد من فصول أقوى وحوش الأرض.

تدور الأحداث في إطار من الحركة والخيال العلمي، يجتمع مجددًا كونج وجودزيلا، خلال فصل جديد من فصول أقوى وحوش الأرض.  ويشارك في بطولته: دان ستيفنز، ريبيكا هول، بريان تيري هنري.

Godzilla x Kong The New Empire شباك التذاكر الأمريكي