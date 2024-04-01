جودر يواجه تنين النار في سابع حلقات المسلسل

طرحت الشركة المتحدة الحلقة السابعة من مسلسل الفانتازيا “جودر: ألف ليلة وليلة” للفنان ياسر جلال، والتي شهدت عدد من الأحداث الهامة.

وخلال أحداث الحلقة، يواجه جودر (ياسر جلال) تنين النار كما سبق وأخبرته قمرية حورية البحر (هنادي مهنا). كما قامت شواهي (نور) بالوصول للحكيم (رشوان توفيق) وتعذيبه حتى يخبرها عن الرصد الذي وضعه على جودر لكي يمنع شواهي وأخوتها من الوصول للكنوز الأربعة.

تدور أحداث مسلسل "جودر" في إطار من الخيال والفانتازيا، ومن خلال حكايات شهرزاد للملك شهريار، نتابع حكاية جودر ابن عمر المصري، الذي تتعقد حياته ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) حيث يقع على عاتقه مهمة حل لغز كبير عن طريق الوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة. والمسلسل من بطولة، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.