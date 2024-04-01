عهد يتجدد بين القائد والشعب.. السيسى يؤدى اليمين الدستورية لولاية جديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية غدًا..ترتيبات وبروتوكولات خاصة فى جلسة تنصيب الرئيس لولاية ثالثة..وإلقاء خطاب موجه للشعب

فى عهد يتجدد بين القائد والشعب؛ يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدا الثلاثاء، حيث تُجرى مراسم تنصيب الرئيس وبداية الولاية الجديدة.

ومن المُقرر أن يشارك في تلك الجلسة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة، كما من المُقرر حضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجميع الوزراء، فضلًا عن حضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتُعد هذه هى المرة الثانية التى يحلف فيها الرئيس أمام البرلمان، حيث أدى الرئيس السيسى اليمين فى الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت.

ويبدأ حفل التنصيب بتوجه موكب الرئيس السيسي إلى مجلس النواب ويستقبله المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والوكيلان وأمين المجلس، وسط مراسم استقبال رسمية وعزف السلام الوطني، ثم تطلق المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس السيسي.

وينتظر الرئيس السيسي في قاعة رئيس الجمهورية بالمجلس لحين قيام رئيس المجلس بافتتاح الجلسة الخاصة بأداء اليمين، ثم يدخل رئيس الجمهورية ويجلس على المنصة بجوار رئيس المجلس.

وتبدأ الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب الرسالة التي وردت للمجلس، مُتضمنة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، ثم يحلف القسم أمام مجلس النواب.

وينص القسم على ما يلى: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مُخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، وفق نص المادة 144 من الدستور المصري.

وعقب أداء الرئيس اليمين الدستورية يقوم بإلقاء خطاب موجه للشعب المصري، ويتضمن رسائل مهمة في مختلف الملفات، وكذلك التأكيد على تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة.

ويركز خطاب الرئيس على جوانب المرحلة الجديدة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية داخليًا وخارجيًا وعدد من الملفات الداخلية والخارجية والقضايا الإقليمية والدولية ورؤية مصر حيال تلك الملفات والقضايا، ثم يتم رفع أعمال الجلسة الخاصة.

ويُعد حفل تنصيب الرئيس السيسي بمثابة حفل افتتاح للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يرفع الرئيس السيسي، العلم المصري إيذانًا بافتتاح المرحلة الأولي من العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المُقرر أن يتفقد الرئيس السيسي العاصمة الجديدة لمتابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات داخل نطاق العاصمة الجديدة.

وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور، على أن تبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتبارًا من الغد الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024 ولمدة 6 سنوات.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعلنت، في ديسمبر الماضي، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6% بإجمالي تصويت 39 مليونا و702 ألف.

وخاض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.