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الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

بالصور.. الاستعداد لانطلاق نهائي دورة حزب مستقبل وطن الرمضانية

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تبدأ بعد قليل، مباراة نهائي دوري حزب مستقبل وطن الرمضانية،

بمشاركة ثلاث أمانات، وهي شئون الثقافة والفنون والرياضة، والشباب، والإعلام، والتي انطلقت من يوم 2 رمضان  في كافة من المحافظات، على أن يكون ختام الدورة الرمضانية اليوم ٢٢ رمضان، وذلك في ستاد مدينة نصر بالصالة المغطاة.

وتضمنت لائحة المسابقة، إقامة المباريات بنظام الكأس، وتصفيات دور 32، ثم دور 16 قبل أن تصعد 4 فرق من كل قطاع، ثم دور ال 8 ثم دور ال4، وصولا للدور النهائي، ويتم الإعلان عن الجوائز بالتفصيل يوم قرعة الكأس من قبل اللجنة المنظمة.


ووصل الي المباراة النهائية فريق القاهرة وفريق البحيرة، بعد عدد من المباريات الممتعة والحماسية والتي شهدت إثارة كروية ومنافسة كبيرة. 

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